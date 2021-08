Joe Biden garante que nenhum americano ou afegão ameaçado ficará para trás

O presidente dos Estados Unidos reagiu, esta sexta-feira, à situação que se vive no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Joe Biden diz que é uma das pontes aéreas mais difíceis e perigosas da história, mas garante que tudo será feito para não deixar para trás nenhum americano ou afegão ameaçado pelos talibã.

É o segundo discurso de Biden sobre o Afeganistão, em menos de uma semana. O presidente norte-americano falou sobre a retirada, a situação no aeroporto de Cabul e garantiu que serão protegidos todos os afegãos que se sintam ameaçados por terem trabalhado com as tropas americanas. O Pentágono confirma que foram destacados para a ponte aérea em curso, em Cabul, 5.800 soldados.

Por outro lado, os talibã insistem que não há razões para ninguém fugir. Dizem que trouxeram a ordem e a segurança e revelam que continuam as negociações para formar um Governo, que prometem ser inclusivo.

António Guterres, secretário-geral da ONU, já anunciou que está pronto para falar com o novo poder do Afeganistão. Os analistas sublinham que os talibã só devem anunciar a formação do novo Governo depois da retirada de todos os militares estrangeiros de solo afegão.

Nas ruas das principais cidades do país, há sinais aparentes de normalidade. Fora de Cabul – e longe das câmaras – o relatório confidencial da ONU conclui que há cada vez mais relatos de casos diários de perseguição dos talibã a mulheres, jornalistas, colaboradores afegãos da NATO e dos Estados Unidos que permanecem no país.