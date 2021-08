Polícia e transeunte salvam homem que caiu para a linha momentos antes do metro chegar

Um polícia nova-iorquino não hesitou a entrar em ação para salvar uma vida depois de um homem ter desmaiado e caído para a linha do metro. Com a ajuda de um transeunte, os dois conseguiram levantar o indivíduo momentos antes da chegada do metro à estação.

O incidente ocorreu na estação de metro de Bronx, em Nova Iorque, quando um homem se sentiu mal e desmaiou, acabando por cair para a linha. Nas imagens é possível observar o pânico dos transeuntes que assistiram ao momento.

Tudo acabou bem depois de um agente da polícia saltar para a linha, tendo sido seguido por um transeunte, que também saltou, e ambos conseguiram levantar o homem, ainda inconsciente, para a plataforma, já quando o metro se aproximava.