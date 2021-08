Kamala Harris inicia viagem pelo sudeste asiático

LIM YAOHUI / THE STRAITS TIMES / SPH

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já está em Singapura para dar início a uma curta viagem pelo Sudeste Asiático.



O objetivo é fortalecer as relações entre o país e a região e garantir que os países aliados se mantêm ao lado dos Estados Unidos, depois da retirada das tropas americanas no Afeganistão e do regresso dos talibã ao poder.

A deslocação serve também para conter a crescente influência da China no Sudeste Asiático.

Kamala Harris deverá ficar três dias em Singapura. Na terça-feira, vai seguir para o Vietname.