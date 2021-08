Tempestade tropical Grace causa nove mortos no México

A tempestade tropical Grace causou no sábado, no México, pelo menos nove mortos, inundações e deslizamento de terras, em particular no estado de Veracruz, revelaram as autoridades.

O anterior balanço da passagem da tempestade pela costa mexicana era de sete mortos. No estado de Puebla, há três pessoas desaparecidas.

As chuvas torrenciais causaram graves inundações e deslizamento de terras que soterraram habitações no sopé das zonas montanhosas, em particular na cidade de Xalapa, no estado de Veracruz.

De acordo com o boletim meteorológico mais recente, das 16:15 locais (22:15, hora de Lisboa), a tempestade estava a 105 quilómetros da Cidade do México, onde são esperadas chuvas fortes e rajadas de vento.

Grace passou da categoria de furacão para tempestade tropical ao enfraquecer quando tocou terra na costa leste do país, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla original) dos Estados Unidos.

Na sexta-feira a região de Veracruz já tinha sido colocada em alerta para inundações e deslizamentos de terras. A autoridades do estado continuam em alerta, especialmente para o aumento do caudal dos rios nas próximas horas.

As autoridades de Puebla, Hidalgo central, San Luis Potosí norte e nordeste de Tamaulipas também alertaram as pessoas para o risco de inundações e deslizamentos de terras devido às chuvas do Grace.