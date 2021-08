Catedral de Washington em reconstrução após sismo de 2011 nos EUA

Uma década após o sismo de 5,8 na escala de Richter ter abalado a costa este dos EUA, os trabalhos de restauro ainda vão a meio.

A Catedral de Washington foi um dos edifícios que no dia 23 de agosto de 2011 sentiu o sismo durante cerca de um minuto.

O principal objetivo da equipa de restauro passa pela tentativa de conservar as peças originais que caíram das torres, numa obra que custará cerca de 30 milhões de euros.

A Catedral reabriu com as regras sanitárias adequadas à pandemia da covid-19, mas por enquanto ainda não são permitidas visitas turísticas.

O sismo de 2011, com epicentro no Estado de Virgínia foi sentido em Nova Iorque, Ohio e até Toronto, no Canadá.

Em Washington, capital norte-americana obrigou à evacuação da Casa Branca, Pentágono e do Capitólio.