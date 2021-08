Tempestade Grace. Sobe para 11 o número de mortos no México

A tempestade tropical Grasse já fez 11 vítimas mortais no México. O número subiu depois de terem morrido três pessoas no estado de Puebla, no centro do país, avançam as autoridades locais.

Há vários dias que as chuvas torrenciais afetam a costa leste do México. Mais de uma dezena de estados foram afetados por ventos que ultrapassaram os 200 km/h.

Este sábado, oito pessoas morreram – entre elas cinco crianças – depois da casa onde viviam ter sido totalmente destruída por um deslizamento de terras.

As chuvas torrenciais causaram graves inundações e deslizamento de terras que soterraram habitações no sopé das zonas montanhosas, em particular na cidade de Xalapa, no estado de Veracruz.

Grace passou da categoria de furacão para tempestade tropical ao enfraquecer quando tocou terra na costa leste do país, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla original) dos Estados Unidos.