Tempestade Henri. Joe Biden disponibiliza ajuda federal aos estados mais afetados

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já disponibilizou ajuda federal aos estados mais afetados pela passagem da tempestade tropical Henri, no nordeste do país. Mais a sul, no Tennessee, as cheias deste fim de semana provocaram, pelo menos, 22 mortos e dezenas de pessoas estão desaparecidas.

É tempo de fazer as contas aos estragos causados pela subida repentina do nível das águas que atingiu o Tennessee, no sul dos EUA. Vários carros e estradas rurais ficaram inundados e há casas e lojas totalmente destruídas.

A intensidade das chuvas que caiu em menos de 24 horas quebrou recordes e fez várias vítimas mortais no condado de Humphreys, incluindo dois bebés. As equipas de resgate continuam à procura de dezenas de desaparecidos nos escombros das casas, destruídas pelas cheias.

O nordeste do país está a lidar com os efeitos da tempestade tropical Henri – que diminuiu intensidade e deixou de ser considerado um furacão antes de ter atingido Rhode Island, este domingo. Nova Iorque, New Jersey e Massachusetts também foram atingidos pela chuva e vento forte que inundaram estradas e deixaram muitas pessoas presas dentro dos carros.

► Chuvas torrenciais causa inundações na China

Na China, as chuvas torrenciais provocaram deslizamento de terras e inundações em várias províncias, este fim de semana. As equipas de resgate foram enviadas para retirar os moradores que ficaram presos.

Numa cidade da província de Henan, alguns túneis e pontes tiveram de ser fechados por causa da chuva.

Não houve mortes registadas na sequência destas chuvas fortes que atingiram a China. No mês passado as inundações que atingiram a mesma região mataram centenas de pessoas.