Andrew Cuomo promete "lutar" contra processos de assédio sexual

No último dia como Governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo voltou a negar as acusações de assédio que levaram ao pedido de demissão. Prometeu lutar contra o processo que considera ser "injusto".

“Entendo que há momentos de intensa pressão política e frenesim mediático que precipitam os julgamentos, mas isso não está certo, não é justo nem sustentável. Os factos ainda são importantes. Um petardo pode gerar uma debandada, mas a certa altura, toda a gente olha à volta e pergunta: “do que estamos a fugir?”. A verdade acaba sempre por ser revelada”, disse o agora ex-Governador no discurso de despedida.

Andrew Cuomo deixou ainda críticas ao Governo e aos jornais, que têm vindo a publicar testemunhos de mulheres que afirma ter sido vítimas de assédio sexual quando trabalhavam no gabinete do ex-Governador.

“Quando o Governo instrumentaliza alegações e as manchetes condenam sem factos, é a Justiça que sai fragilizada. E isso não beneficia as mulheres, os homens ou a sociedade.”

No final, o ex-Governador deixou uma mensagem direcionada aos cidadãos de Nova Iorque, sublinhando que o seu "instinto é lutar contra isto porque é injusto".

“Vocês conhecem-me. Sou um lutador. E o meu instinto é lutar contra isto porque é injusto, a meu ver. Mas vocês também sabem que adoro Nova Iorque e que estou ao vosso serviço. Foi esse o juramento que fiz”, concluiu.

