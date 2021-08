As fotos do dia. Em busca de um porto seguro

Um grupo de refugiados afegãos chegou esta terça-feira a Roma, Itália. Só os Estados Unidos, conseguiram retirar 16 mil pessoas do Afeganistão nas últimas 24 horas, mas muitos milhares permanecem no aeroporto de Cabul à espera de uma oportunidade para saírem do país.

Cinquenta migrantes chegaram num pequeno barco às Ilhas Canárias, em Espanha. A crise migratória na Europa tem vindo a agravar-se.

Destaque para a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e para o desfile da comitiva portuguesa no Estádio Olímpico.