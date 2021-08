Estados Unidos enfrentam inundações e incêndios

Nos Estados Unidos há dezenas de pessoas desaparecidas no Tennessee, devido às cheias e ao temporal. Centenas de casas foram destruídas e já se contam mais de 20 vítimas mortais. O Presidente Joe Biden decretou o estado como zona de calamidade e ordenou a todas as agências federais que ajudem a região.

O Chefe de Estado norte-americano anunciou ainda apoios financeiros para a reconstrução, mais equipas no terreno e mais material à disposição para a região afetada. Todas as agências federais devem cooperar com as autoridades locais.

Mais a norte, em New Jersey e no Massachusetts, só se começa a ter noção da verdadeira dimensão dos estragos com o baixar do nível da água. Também a região e para o estado vizinho de Washington, Biden prometeu ajuda federal.

Os meteorologista avisaram que os temporais vão continuar e que existe o perigo de voltarem as cheia se enxurradas.

Enquanto no este, a água é o principal problema, no oeste são as chamas que estão a causar estragos. A seca prolongada continua a dar força aos incêndios.

Uma das frentes está ativas desde o dia 14 de agosto e, sozinha, já queimou mais de 100 mil hectares, destruiu 600 edifício e desalojou 24 mil pessoas.

No Brasil, também as chamas continuam a lavrar: já queimaram mais de metade de um parque florestal no estado de São Paulo. As autoridades dizem que o fogo foi provocado pela queda de um balão de ar quente.

No Paraguai, as temperaturas altas e o ar seco – mais do que o habitual noutros invernos, na região – estão a dificultar o combate aos incêndios. Os parques naturais estão a desaparecer, tendo já ardido milhares de hectares de áreas protegidas no nordeste e noutras regiões do país.