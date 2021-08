Justiça alemã investiga tentativa de homicídio por envenenamento em universidade

O Ministério Público alemão está a investigar uma "tentativa de homicídio" por envenenamento na Universidade Técnica de Darmstadt, que afetou sete pessoas, uma das quais está em estado crítico, disseram esta terça-feira as autoridades alemãs.

As sete vítimas consumiram alimentos ou bebidas que continham "uma substância nociva", de acordo com uma declaração conjunta da polícia e do Ministério Público, citada pela agência France-Presse.

A substância venenosa foi introduzida em pacotes de alimentos e em recipientes de água entre "sexta-feira e segunda-feira".

Sete pessoas foram hospitalizadas com "graves problemas de saúde, incluindo sintomas de envenenamento", disse a polícia numa declaração.

A vítima em estado crítico é um estudante de 30 anos, segundo a polícia.

Numa declaração na sua página da Internet, a universidade informou que "especialistas da Polícia Criminal do Estado de Hesse conseguiram detetar substâncias em alimentos apreendidos no local do crime, cuja ingestão poderia ter levado aos sintomas experimentados" pelas pessoas afetadas.

Segundo o diário Bild, as vítimas, estudantes e funcionários, tinham consumido bebidas de uma máquina de venda automática e de uma cozinha no campus de Lichtwiese, nos arredores de Darmstadt.

Depois, queixaram-se de não se sentirem bem e verificaram que os seus braços e pernas tinham uma cor azulada.

A substância usada ainda não foi identificada, mas é caracterizada por um "odor pungente" particular, de acordo com os investigadores.

Na segunda-feira à noite, a polícia revistou todos os edifícios do campus, mas sem encontrar quaisquer provas relacionadas com o caso.

"Atualmente, já não existe qualquer perigo" no campus, disse a polícia.

Uma célula de 40 investigadores foi criada para tentar resolver estes misteriosos envenenamentos.

A polícia apelou a qualquer pessoa que se sinta mal ou apresente sintomas como "descoloração azulada" dos membros para contactar urgentemente um médico.

"Estamos chocados com o que parece ser um crime que aconteceu na nossa universidade", disse a presidente da Universidade Técnica de Darmstadt, Tanja Brühl.

A polícia e a direção da universidade aconselharam estudantes, professores e funcionários a não consumir qualquer alimento ou bebida armazenada nas instalações do campus.