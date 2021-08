As fotos do dia. A dor de uma mãe

POOL New

A mãe do palestiniano Osama Deeij, que morreu na sequência de um protesto anti-Israel na Faixa de Gaza, chora a morte do filho no seu funeral.

A nível internacional, destaque para os cidadãos retirados do Afeganistão que têm chegado a vários aeroportos da Europa e dos Estados Unidos. É o início de uma nova vida, longe da guerra.

Em Portugal, os produtores de leite manifestaram-se para denunciarem os "preços insustentáveis" que o setor está a receber pela sua atividade, reivindicando uma subida da remuneração para cobrir os custos de produção.

Rui Rio iniciou hoje uma volta ao país na sequência das eleições autárquicas.

Em Lisboa, negacionistas juntaram-se num protesto de apoio ao juiz Rui Castro que apresentou uma queixa na PGR contra Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa por alegados crimes contra a humanidade.

Destaque ainda para a onda de calor no Paquistão, os turistas nas ruas de Roma, o reforço de vacinação em Israel e a morte de Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones.