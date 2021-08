Descoberto o fóssil mais completo de um réptil voador. Animal habitou a Terra há 115 milhões de anos

Foi descoberto, no Brasil, o fóssil mais completo de um réptil voador e está a ser estudado por investigadores da Universidade Nova de Lisboa a partir do museu da Lourinhã.

Foi descoberto no nordeste brasileiro juntamente com outros três mil fósseis. Preparava-se para ser vendido, ilegamente, para museus ou colecionadores privados na Europa e poderia ter rendido milhares de euros: "Com sorte a polícia apanhou o fóssil e entregou-o à Universidade de São Paulo. Comecei a estudá-lo em 2016", conta Victor Beccari, investigador.

A descoberta ajudou a perceber quase tudo sobre esta espécie, que habitou a Terra há 115 milhões de anos. O fóssil está em São Paulo e dificilmente vem para Portugal. Tem estado a ser estudado atráves de uma imagem 3D.