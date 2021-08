Duas pessoas ficam com queimaduras em ataque no metro de Tóquio

Duas pessoas sofreram queimaduras, na terça-feira à noite, num ataque com ácido sulfúrico numa estação do metropolitano de Tóquio e o atacante continua a ser procurado, anunciou esta quarta-feira a polícia.

Um homem de 22 anos ficou queimado no rosto por um líquido lançado por um indivíduo nas escadas rolantes da estação, disse um porta-voz da polícia. O atacante fugiu, acrescentou.

De acordo com a cadeia de televisão pública japonesa, a NHK, o líquido era ácido sulfúrico.

Uma mulher de 34 anos escorregou e ficou ligeiramente queimada nas pernas por causa do líquido.

Este ataque, muito raro no país, na estação de metro de Shirokane-Takanawa, no centro de Tóquio, ocorreu no mesmo dia da abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, sob fortes medidas de segurança.

Os Paralímpicos vão decorrer até 5 de setembro, sem público devido à covid-19.

No início de agosto, enquanto decorriam os Jogos Olímpicos, um ataque com faca num comboio suburbano de Tóquio causou dez feridos. O atacantes, um japonês com cerca de 30 anos, foi rapidamente detido.