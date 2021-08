Cheias e incêndios: devastação na Venezuela, Colômbia, EUA e Rússia

Tanto na Venezuela como na Colômbia registam-se cheias, ao passo que nos EUA e na Rússia o combate destina-se às chamas.

Pelo menos 20 pessoas morreram, na Venezuela, na sequência das cheias e enxurradas que se verificaram no oeste do país.

A chuva torrencial fez transbordar rios e causou cheias em diversas regiões. Há milhares de pessoas desalojadas e, num primeiro balanço, as autoridades falam em mais de 8.000 casas destruídas.

As populações atingidas ficaram sem eletrecidade e comunicações em várias localidades.

O Ministério do Interior diz que os temporais, que afetaram, diretamente, mais de 54.000 pessoas, destruíram estradas e pontes, sendo decretado o Estado de Emergência em várias regiões.

Na Colômbia, as estradas transformaram-se em rios e a força da água arrastou tudo. Os meteorologistas indicam que as chuvas fortes vão continuar a atingir a maior parte do território durante as próximas semanas.

Nos EUA, o tempo seco e quente não dão tréguas. Os incêndios continuam a queimar milhares de hectares de floresta e mato em vários condados da Califórnia. As autoridades emitiram alertas para toda a região por causa da fraca qualidade do ar.

Na Rússia foi decretado Estado de Emergência em Novgorod e na República da Mordóvia, a 500 quilómetros a leste de Moscovo. Os incêndios chegaram muito perto de um dos centros mais importantes no desenvolvimento de armas nucleares do país.

A Rússia tem sido atingida por fogos de grandes dimensões e por uma época de vagas de calor, sem precedentes na história do país.

