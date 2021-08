Golfinhos ajudam homem a sobreviver mais de 12 horas no mar

O objetivo seria nadar nove quilómetros para além da zona costeira da Baía de Tralee, na Irlanda, mas ao fim de quatro ficou exausto e já não conseguia regressar a terra firme.

Sozinho, no meio do mar e sem meios para se apoiar, foi surpreendido por um grupo de golfinhos que se aproximou e o impediu de se afogar, conta o jornal Irish Independent.

O resgate só aconteceu ao fim de 12 horas no mar. Foram as roupas deixadas na areia que alertaram a Guarda Costeira. As operações de busca duraram várias horas, até que encontraram o homem rodeado de golfinhos.

Um dos responsáveis pelas operações conta ter ficado muito surpreendido de terem encontrado o homem com vida, ao fim de tantas horas, por ser uma zona com águas geladas, diz mesmo que foi um "milagre".