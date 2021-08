Supremo do Brasil inicia julgamento sobre demarcação de terras indígenas

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro iniciou na quinta-feira o julgamento de uma polémica tese que pode retirar direitos aos povos indígenas sobre a demarcação das suas terras, e que deverá ser retomado na próxima semana.

O relator da ação, juiz Edson Fachin, chegou a apresentar o seu relatório sobre o tema, mas a sessão foi encerrada e deverá ser retomada na próxima quarta-feira, quando cerca de 30 interessados no processo irão pronunciar-se, antes de os magistrados apresentarem os seus votos.

Em causa está a tese do chamado 'marco temporal', que defende que povos indígenas brasileiros só podem reivindicar terras onde já viviam em 05 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a atual Constituição do país.

Ou seja, é necessária a confirmação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal, mesmo que os povos em causa tenham sido afastados das terras pelo uso da violência.

No entanto, os movimentos indígenas sustentam que esta tese termina com "direitos ancestrais" e também favorece a legalização de áreas ocupadas ilegalmente por invasores antes dessa data.

Nesse sentido, milhares de indígenas de diferentes regiões do Brasil estão acampados em Brasília desde domingo, para tentar travar a perda de direitos.

A questão chegou ao STF através de uma ação movida pela estatal Fundação Nacional do Índio (Funai) contra uma decisão de um tribunal de segunda instância que reconheceu um órgão público do estado de Santa Catarin acomo proprietário de terras seculares das etnias Xokleng, Guarani e Kaingang.

Na manhã de hoje, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou que uma decisão favorável do Supremo Tribunal sobre o direito "ancestral" à terra defendido pelos indígenas "acabará" com o agronegócio do país, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de alimentos.

"Se mudar o entendimento do passado, imediatamente teremos que demarcar por ordem do Judiciário outra área equivalente à região Sudeste como terra indígena e, assim, o agronegócio acabou", disse Bolsonaro aos seus apoiantes ao sair do Palácio da Alvorada, a sua residência presidencial em Brasília.

Para Bolsonaro, trata-se de uma política "que vem de fora" para "inviabilizar" o agronegócio.

O Brasil tem, sob análise, mais de 200 pedidos de demarcação de terras indígenas.

De acordo com a legislação brasileira, a demarcação estabelece claramente as áreas que pertencem aos povos indígenas, conferindo-lhes segurança jurídica sobre o direito coletivo em relação aos territórios, realçou a organização não governamental (ONG) Human Rights Watch, alertando que muito pedidos de demarcação estão pendentes há décadas.

Atualmente, vivem mais de 900 mil indígenas no Brasil, de 305 povos distintos, que falam mais de 180 línguas, de acordo com dados oficiais.

Veja também: