Velejadora de 24 anos faz a travessia do Oceano Atlântico

Tamara Klink nasceu no Brasil, tem 24 anos e começou a velejar com os pais e com as irmãs, ainda em bebé.

Para esta filha de Amyr Klink, talvez o mais famoso velejador brasileiro, responsável por mais de 25 viagens à Antártica e mais de uma Volta ao Mundo, a última há 36 anos, o mar é mais do que o presente e o futuro que deseja, é a própria vida.

Para chegar a bom porto, pois já fez uma travessia solitária, tem um psicólogo, uma nutricionista e um amigo que, todos os dias, lhe envia a meteorologia.

No mar, a razão sobrepõe-se ao coração: tudo é planificado com rigor e não se pode "ferver em pouca água".

Tamara chega a passar 25 dias sem ir a terra, a alimentação é vegetariana, com alimentos desidratados. Diz não se rever no ditado "filho de peixe sabe nadar", já que o pai nem sequer lhe deu "uma cana" nem a ensinou a pescar.

Quando pediu dinheiro emprestado ao pai para comprar um barco, a resposta foi um não que lhe deu “asas”.

Tem construído o seu próprio caminho, às vezes sozinha e sem recursos mas, com a solidariedade de muitos, tem feito amigos em cada porto.

Depois de algumas intempéries e tempestades, como recentemente no Golfo da Biscaia, com mar batido e ventos muito fortes, afinal foi a bonança que lhe impôs respeito na entrada em Lisboa.

Tamara Klink diz que nem no mar, numa viagem solitária, estamos sozinhos.