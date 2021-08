Veterano norte-americano reencontra três irmãos italianos que quase matou na II Guerra Mundial

Um veterano de guerra dos EUA viajou para Itália para se reunir com três irmãos que quase matou a tiro durante a II Guerra Mundial.

Antonio Calanni / AP

Na segunda-feira, Martin Adler, de 97 anos, voltou a Itália para abraçar os três irmãos italianos que quase confundiu com soldados alemães escondidos numa casa nas montanhas dos Apeninos, há 77 anos, revela a CNN.

Adler, que mora em Miami, Florida, ficou muito feliz ao ver os irmãos italianos, disse à CNN Matteo Incerti, autor de um livro sobre a história do veterano e que ajudou a organizar a viagem.

Uma fotografia com 77 anos

Em dezembro, a filha de Adler, Rachelle Adler Donley, contou a história numa página do Facebook criada para angariar fundos para a viagem do seu pai a Itália.

"Enquanto procurava por alemães escondidos, o meu pai Martin Adler e John Bronsky (falecido) viram uma grande cesta fechada a mover-se e a fazer barulho. Ninguém saiu, mesmo depois dos avisos", escreveu no Facebook.

"Foi naquele exato momento que uma mulher entrou a correr na sala a gritar: 'Crianças, crianças, crianças'."

"A mulher encostou a barriga à submetralhadora Thomson do meu pai. Em seguida, três lindas crianças saíram da cesta. Estavam a apenas alguns segundos de uma tragédia que iria tirar vidas de jovens inocentes. Aliviado e dominado pela alegria, o meu pai abraçou as crianças".

Adler perguntou à mulher se podia tirar uma foto dos seus filhos, ao que a mãe respondeu que sim, mas só com as suas melhores roupas de domingo. "Durante 77 anos, Martin guardou aquela foto e sempre se questionou sobre o destino das crianças", escreveu a filha que publicou a fotografia na internet em grupos de veteranos da II Guerra Mundial para a judar a identificar as três crianças.

Antonio Calanni / AP

Matteo Incerti ajudou a ampliar o apelo e, "pela magia das redes sociais", os três "bambini" da foto foram encontrados a morar a poucos quilómetros da velha casa em que se escondiam quando Adler os encontrou, no vila de Monterenzio, perto de Bolonha.

Bruno, Giuliana e Mafalda

Os três irmãos Naldi, Bruno, 83 anos, Giuliana, 82 anos, e Mafalda, 79 anos, deram as boas-vindas a Adler e pretendem passar algum tempo com ele na sua aldeia. Como Adler, eles agora são avós e bisavós.

Bruno Naldi tinha 7 anos quando a foto foi tirada. Numa entrevista por telefone à CNN na terça-feira, ele descreveu o recente encontro com Adler como "lindo" e confessou que na altura ficou emocionado quando Adler deu a cada uma das crianças uma barra de chocolate, como os soldados americanos costumavam fazer durante a II Guerra Mundial.

Nem Bruno nem as suas irmãs sabiam da existência da fotografia original até dezembro passado, quando uma sobrinha viu a foto no noticiário noturno da TV, e reconheceu a sua mãe, o seu tio e a sua tia.

Antonio Calanni / AP

Martin Adler é um judeu americano de origem húngara. Cresceu no Bronx e aos 20 anos voou para a Itália para lutar contra os nazis integrando a 85ª Divisão de Infantaria.

Durante sua estadia em Itália, tirou dezenas de fotos e fez desenhos que foram agora incluídos no livro de Matteo Incerti "As Crianças de Martin".

Adler passará agora cerca de duas semanas em Itália, visitando Bolonha, Monterenzio, Florença, Roma e Nápoles. Em cada local fará desenhos para caridade.