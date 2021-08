China processa ex-inspetor anticorrupção por aceitar subornos

Um antigo alto quadro da agência anticorrupção do Partido Comunista Chinês (PCC), Dong Hong, vai ser julgado por ter aceitado o equivalente a 60 milhões de euros em subornos, informou hoje a imprensa do país asiático.

Dong foi, até 2018, vice-chefe da Comissão de Inspeção e Disciplina, o principal órgão anticorrupção do PCC.

De acordo com a polícia, o comportamento corrupto de Dong começou em 1999 com a falência da estatal Guangdong International Trust and Investment Company.

Na altura, ele era o secretário de Wang Qishan, o atual vice-Presidente da China, e estava encarregue de lidar com o caso, na qualidade de vice-governador da província de Guangdong.

Dong terá também recebido subornos nos seus cargos de liderança na província de Hainan, extremo sul da China, no governo municipal de Pequim e no próprio órgão anticorrupção.

Dong facilitou em troca de subornos a contratação de projetos e promoção de funcionários corruptos.

O Tribunal Popular Intermédio da cidade de Qingdao declarou que Dong confessou os seus crimes e expressou arrependimento.

Dong foi expulso do PCC em abril deste ano.

Depois de chegar ao poder, em 2012, o atual secretário-geral do PCC e Presidente da China, Xi Jinping, lançou a mais ampla e intensa campanha anticorrupção na história recente do país.

Vários altos quadros chineses foram condenados por aceitarem subornos, incluindo à prisão perpétua ou pena de morte.

Críticos apontam que Xi usou a campanha para afastar rivais políticos.