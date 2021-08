Modelo atacada por felinos durante sessão fotográfica na Alemanha

Uma modelo de 36 anos ficou ferida durante uma sessão fotográfica com leopardos, na Alemanha. A polícia local confirmou que a mulher foi levada para o hospital, na terça-feira, com ferimentos graves.

A sessão fotográfica estava a decorrer numa residência que acolhe animais seniores utilizados em espetáculo, em Nebra, na região alemã de Saxony-Anhalt. Os felinos, chamados Troy e Paris, já teriam participado noutros projetos, inclusivamente um anúncio publicitário de televisões plasma.

Segundo o tabloide alemão Bild, a modelo chama-se Jessica Leidolph e apresenta-se como uma apaixonada por animais. A modelo terá entrado voluntariamente no recinto onde habitam dois leopardos.

“Eles [os leopardos] estavam constantemente a morder as minhas bochechas, orelhas e a minha cabeça” conta ao jornal alemão.

A modelo conseguiu libertar-se e acabou por ser levada para o hospital. Foi submetida a uma cirurgia ao rosto, mas irá ficar com cicatrizes permanentes.

Os proprietários do retiro não quiseram pronunciar-se sobre o acontecimento, avança a BBC. A utilização de animais para diversos projetos - tais como filmes, séries ou anúncios publicitários - é uma situação regular, segundo é anunciado no website.

Na sequência do ataque dos felinos, foi divulgado um alerta onde era avançado que um dos animais tinha fugido do recinto, mas essa informação acabou por ser falsa. As autoridades de Burgenland garantem que não há qualquer risco para a população, tendo também anunciado que será aberta uma investigação ao incidente.

O ataque dos leopardos motivou uma reação do grupo de proteção animal PETA: a organização afirma que os felinos devem ser mantidos apenas em centros de recuperação reconhecidos e onde não sejam explorados para fins comerciais.

A segurança do local, as condições em vivam os animais e os seus comportamentos tinham sido inspecionados ainda este mês pelas autoridades distritais.