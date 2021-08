Irão avisa que responderá reciprocamente a ações dos EUA após aviso de Biden

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Alí Shamjaní, classificou este sábado como "ameaça ilegal" contra o país as declarações do Presidente norte-americano, Joe Biden, e assegurou que Teerão se reserva o direito a uma resposta recíproca.

Shamjaní, numa mensagem publicada na rede social Twitter, indicou que o primeiro encontro entre o primeiro-ministro israelita, Naftali Benet, e Biden e a ênfase no uso de outras opções contra o Irão, além ser "uma ameaça ilegal", estabelece "o direito da República Islâmica do Irão a uma resposta recíproca".

Biden, antes de se reunir na sexta-feira, na Casa Branca, com Benet, transmitiu que a prioridade é a diplomacia, mas que o país está preparado para adotar outras opções se a diplomacia fracassar com o Irão.

"Se a diplomacia falhar, estamos prontos para nos virar para outras opções", avisa Biden

"Ponhamos primeiro a diplomacia e vejamos onde nos leva, se a diplomacia fracassar, estamos prontos para regressar a outras opções", disse o mandatário norte-americano, sem detalhar quais poderiam ser as outras ações.

Após estas declarações, o Irão, numa carta ao Conselho de Segurança, advertiu contra as ameaças formuladas.

"A República Islâmica do Irão reserva-se o direito de tomar todas as medidas necessárias para proteger e defender os seus cidadãos, interesses, instalações e soberania, contra qualquer ato terrorista ou perturbador", avisou a representante permanente adjunta do Irão na ONU, Zahra Ershadí.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusou o Presidente dos Estados Unidos da América de ter as mesmas exigências em relação a Teerão do que o antecessor, Donald Trump, na questão nuclear iraniana.