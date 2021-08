Luisiana e Mississippi preparam-se para a chegada do furacão Ida

Os estados norte-americanos do Luisiana e do Mississippi preparam-se para a chegada do furacão Ida. A tempestade já atingiu Cuba, mas com menor intensidade da que está prevista para os Estados Unidos.

Ventos fortes com rajadas a chegar aos 130 km/h, chuva intensa e mar muito agitado. Foi este o impacto do furacão Ida na passagem por Cuba. Ainda assim, categoria 1 numa escala de 5. O Ida segue agora em direção aos Estados Unidos, onde poderá chegar ao nível 4 quando atingir os estados do Louisiana e do Mississipi.

A população já habituada às tempestades prepara-se. Fazem barreiras contra as cheias com sacos de areia, enchem os depósitos dos carros e abastecem-se de mantimentos para vários dias.

O Presidente Joe Biden aprovou a declaração de estado de emergência para o Luisiana, atingido regularmente por furacões. Há 16 anos o Katrina, furacão de escala 5, destruiu Nova Orleães e matou quase duas mil pessoas.