Polícia japonesa deteve suspeito de ataque com ácido sulfúrico no metro de Tóquio

A polícia japonesa deteve o alegado autor de um ataque com ácido sulfúrico que ocorreu numa estação do metropolitano de Tóquio, na terça-feira, e do qual resultaram dois feridos, foi hoje anunciado.

O suspeito tem 25 anos e foi detido nas ilhas Okinawa, segundo noticia a imprensa local.

METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT

O ataque foi registado na estação de metro de Shirokane-Takanawa, no centro de Tóquio, tendo ocorrido no mesmo dia da abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 e causado ferimentos num homem de 22 anos e numa mulher de 34.

O homem foi atacado diretamente com o ácido e sofreu queimaduras graves no rosto e no ombro.

A outra vítima sofreu queimaduras leves nas pernas, depois de ter escorregado e caído no líquido.

De acordo com a polícia, o suspeito conhecia o homem e terá sido filmado por câmaras de segurança, localizadas perto do escritório da vítima.

Vestido de preto, com boné e máscara, o atacante fugiu do local após o sucedido e voltou para sua casa, na cidade de Shizuoka.

Após a visualização das imagens, a polícia seguiu os passos do sujeito, até o encontrar no sul do país.

O ataque ocorreu por volta das 21:00 de terça-feira, e coincidiu com o dia abertura dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, sob fortes medidas de segurança.

Os Paralímpicos vão decorrer até 05 de setembro, sem público devido à covid-19.

No início de agosto, enquanto decorriam os Jogos Olímpicos, um ataque com faca num comboio suburbano de Tóquio causou dez feridos. O atacante, um japonês com cerca de 30 anos, foi rapidamente detido.