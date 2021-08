Furacão Ida intensifica-se para categoria 4 à aproximação da costa sul dos EUA

O furacão Ida deverá atingir a costa do Louisiana, nos Estados Unidos, este domingo, no dia em que passaram 16 anos desde o Katrina, furacão que, em 2005, destruiu Nova Orleães e matou quase duas mil pessoas.



As autoridades estão intensificar os avisos para possíveis longas interrupções de energia e a alertar a população para os perigos de um furacão de categoria 4, numa escala de 5.

São esperados ventos superiores a 200 km/hora e o serviço nacional de meteorologia prevê uma onda de tempestade potencialmente mortal nos estados do Louisiana e Mississippi, com danos catastróficos provocados pelo vento.