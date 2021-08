As fotos do dia. O trabalho de uma vida destruído por um furacão

A passagem do furacão Ida pelo Louisiana, nos Estados Unidos, deixou um rasto de destruição. Embora os ventos do Ida tenham perdido força, o maior perigo continua a ser a água, tanto da tempestade como das fortes chuvas.

No desporto, a seleção portuguesa treina na Cidade do Futebol, em Oeiras, para a qualificação no Mundial de 2022. Na Grécia, o internacional português Rúben Semedo é detido por alegada violação de uma menor de idade.

Destaque ainda para a situação no Afeganistão, onde as ameaças de ataques terroristas ao aeroporto de Cabul permanecem "reais" e "específicas".

Veja este e outros destaques que estão a marcar a atualidade.