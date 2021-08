Criminosos assaltam bancos e espalham terror na cidade de Araçatuba, no Brasil

Um grupo fortemente armado composto por 50 elementos assaltou três bancos em Araçatuba, uma cidade que fica a noroeste do Estado de São Paulo, no Brasil, na madrugada desta segunda-feira.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, citadas pelo portal G1, três pessoas morreram, três ficaram feridas e três foram presas.

Os criminosos destruíram lojas, incendiaram viaturas e abordaram pedestres e motoristas nas ruas durante os assaltos.

Os videos, que circulam nas redes sociais, dão conta de reféns colocados em cima de carros em movimento, como "escudo humano".

O medo agravou-se nesta cidade que conta com 200.000 habitantes, quando os moradores se depararam com explosivos e munições espalhados pelas ruas da cidade.

Distrubuídos em, pelo menos, 10 veículos, os responsáveis pelo ataque utilizaram explosivos com infravermelho, que foram colocados em vários pontos estratégicos da região. Um dos explosivos acabou por detonar, atingindo um ciclista, não tendo sido avançado o seu estado clínico.

Devido à gravidade da situação, a polícia aconselhou os moradores a permanecerem em casa até a situação estar controlada.

As buscas pelos demais criminosos continuam nesta manhã, com o auxílio de um helicóptero e do Batalhão de Ações Especiais da Polícia de São José do Rio Preto.