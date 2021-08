Um incêndio destruiu grande parte de um edifício de 15 andares, este domingo, em Milão, Itália. As imagens mostram uma densa coluna de fumo que se formou à medida que as chamas consumiam toda a fachada do prédio.

O fogo terá começado nos andares superiores, alastrando depois a toda a estrutura.

Pelo menos 20 carros estacionados perto do edifício foram consumidos pelas chamas. Todas as pessoas que se encontravam no interior foram retiradas em segurança.