Furacão Ida passa a tempestade tropical

O furacão Ida atingiu Nova Orleães, precisamente 16 anos depois da região ter sido atingida pelo Katrina. O vento atingiu os 240 quilómetros por hora, mas rapidamente o furacão passou a tempestade tropical. Uma pessoa morreu e cerca de um milhão ficou sem luz.

Reparar o que o furacão destruiu não será fácil. Agora, que passou a tempestade tropical, Ida causa preocupação pelas inundações que provocou e pelos danos nos edifícios causados pelo vento.

Há 16 anos, o furacão Katrina atingia a cidade de Nova Orleães, causando a morte a cerca de 2.000 pessoas no Louisiana. As lições do passado aliviam o fardo deste novo furacão: os diques construídos depois do Katrina parece estar a aguentar a tempestade.

As forças de segurança pedem à população para que se mantenha em casa até que as estradas sejam reabertas. Na agência norte-americana de gestão de catástrofes, o Presidente Joe Biden pediu paciência a quem vive nas zonas mais atingidas.

