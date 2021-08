Mãe luta contra leão de montanha para salvar filho de cinco anos

Um leão de montanha atacou um menino de cinco anos, na passada quinta-feira, em Calabasas, na Califórnia, arrastando-o por 45 metros, informaram as autoridades locais.

A criança foi atacada pelo animal de 30 quilos quando estava a brincar perto de casa, disse o capitão Patrick Foy, porta-voz do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia.

O menino sofreu ferimentos significativos na cabeça e na parte superior do tronco, mas está estável. Ainda se encontra internado num hospital de Los Angeles.

"A verdadeira heroína desta história é a mãe, porque salvou a vida do filho", disse Patrick Foy. "Ela correu e começou a dar socos e golpes no leão da montanha com as próprias mão e tirou-o de cima do filho".

Os pais levaram o menino de imediato para o hospital, onde as autoridades foram alertadas para o ataque. Ao local, foi enviado um membro do Departamento de Pesca e Vida Selvagem, que acabou por matar o leão por uma questão de "segurança pública". Testes de ADN confirmaram que animal abatido foi o que atacou a criança, noticiou a Associated Press.

Um outro leão de montanha foi avistado na área, mas foi tranquilizado e solto após um teste de ADN para ter a certeza de que não estaria envolvido no ataque.