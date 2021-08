Prédio de 20 andares consumido pelas chamas em Milão em risco de colapsar

Um incêndio deflagrou durante a tarde deste domingo num prédio de vinte andares em Milão, onde viviam mais de 60 famílias.

Não existe registo de vítimas, mas o edifício foi totalmente consumido pelas chamas. O fogo começou nos andares superiores e rapidamente se propagou por toda a fachada do prédio, deixando apenas uma estrutura vazia. Os moradores só tiveram tempo de sair e o edifício corre agora risco de colapsar.

Para além do prédio, o incêndio também provocou outros danos, incluindo numa loja de brinquedos e a dezenas de carros que estavam estacionados nas proximidades.

Foi aberto um inquérito para apurar as causas do incêndio. Suspeita-se que tenha sido provocado por um curto-circuito no interior de um dos apartamentos.