As fotos do dia. Talibãs no aeroporto de Cabul

A missão dos Estados Unidos da América no Afeganistão terminou esta segunda-feira à noite, com a retirada definitiva das tropas. Os talibãs percorrem agora a pista do aeroporto.

A seleção nacional de Portugal prepara-se para o jogo de amanhã frente à República da Irlanda. A equipa das quinas joga a qualificação para o Mundial 2022 no Qatar.

Um incêndio na zona industrial de Anadia, em Aveiro, consumiu por completo uma fábrica de cartão. O alerta foi dado ao final da manhã desta terça-feira e mais de 70 bombeiros estiveram no terreno, apoiados por 27 viaturas.

Destaque ainda para o confinamento em Sidney, na Austrália, os protestos pelo clima em Inglaterra, a chegada de afegãos a Espanha e os estragos causados pelo furacão Ida, nos Estados Unidos.