Equipas de socorro tentam resgatar quem ficou cercado pelas cheias provocadas pelo furacão Ida

Numa corrida contra o tempo, as equipas de socorro tentam resgatar quem ficou cercado pelas cheias.

Pelo menos duas pessoas morreram no estado norte-americano do Lousiana, mas o número de vitimas deve continuar a aumentar.

A passagem do furacão Ida, com ventos que chegaram aos 240 quilómetros por hora, deixou um rasto de destruição. Passou a tempestade tropical, mas as consequências são visíveis. Fazem-se agora conta aos prejuízos.

Mais de um milhão de casas ficaram sem eletricidade, incluindo toda a cidade de Nova Orleães. O Presidente norte-americano, que declarou o estado de calamidade no Lousiana, quer acelerar o processo que pode demorar semanas.

As inundações e os deslizamentos de terra também preocupam as autoridades, que lidam com os efeitos do furacão Ida no Lousiana, 16 anos depois do Katrina, em que morreram quase duas mil pessoas e provocou elevados danos materiais. Mas os ensinamentos dessa intempérie e a melhoria das infraestruturas podem causar menos prejuízos.