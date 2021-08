Pandemia aumentou tempo que os jovens portugueses passam em frente aos ecrãs

As autoridades chinesas anunciaram esta segunda-feira que vão limitar a cerca de três horas por semana o acesso de internautas menores de idade a jogos em rede, para evitar que as crianças "fiquem viciadas".

O objetivo é "proteger eficazmente a saúde mental e física" e o "crescimento saudável" dos menores, para o qual a instituição exige também a participação "ativa" das famílias, escolas e outros atores sociais.

As restrições no mundo online já existiam na China, mas as novas medidas são bem mais duras. Um agravamento que é compreendido por especialistas, uma vez que o país tem níveis de dependência online superiores ao resto do mundo.

Ainda que os dados demonstrem níveis de dependência inferiores na Europa, a pandemia aumentou o tempo que os jovens portugueses passam em frente aos ecrãs.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até aos 2 anos, as crianças não devem ter qualquer exposição à luz dos ecrãs. Entre os 3 e os 5 anos, o tempo passado no digital pode ser de uma hora por dia. E dos 5 aos 10 anos, o máximo aconselhado é de três horas diárias em frente aos telemóveis e computadores.

Aliado ao número de horas em frente aos ecrãs, o conteúdo também deve ser supervisionado pelos pais.