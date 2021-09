As fotos do dia. Bagagens deixadas para trás

A missão de retirada de afegãos e estrangeiros do Afeganistão chegou ao fim e a ponte aérea com Cabul foi encerrada esta terça-feira. As forças internacionais já retiraram do país mais de 100.000 pessoas desde o dia 15 de agosto.

Nos Estados Unidos da América realizou-se uma vigília para recordar e louvar a coragem dos militares norte-americanos que perderam as vidas nos atentados em Cabul.

Cerca de 50.000 pessoas foram retiradas de zonas afetadas pelo grande incêndio na Califórnia, que decorre há duas semanas. A Califórnia e o Nevada estão em estado de emergência. Contabilizados estão mais de 80 mil hectares de área ardida e 600 edifícios destruidos.