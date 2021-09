Furacão Ida. Mais de um milhão de casas sem eletricidade nos EUA

O presidente dos Estados Unidos já disponibilizou ajuda federal às empresas de energia para restaurar a eletricidade nos estados mais afetados pela passagem do furacão Ida.

Mais de um milhão de casas e empresas no Louisiana e no Mississippi ficaram sem eletricidade, incluindo toda a cidade de Nova Orleães, por causa do vento que derrubou uma torre de transmissão e milhares de linhas e postes de energia.

As autoridades estão agora empenhadas em restaurar a eletricidade, mas o processo ainda poderá demorar algumas semanas a ficar concluído.

O vento forte, que chegou aos 240 quilómetros por hora, arrancou telhados e destruiu casas, barcos e infraestruturas. Segundo o último balanço das autoridades, o furacão matou pelo menos quatro pessoas e afetou milhares.

O furacão Ida atingiu os Estados Unidos no domingo, com categoria 4. Há 16 anos, a região foi afetada pelo devastador furacão Katrina, que matou mais de 1.800 pessoas.