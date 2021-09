Incêndios nos EUA já consumiram mais de 80 mil hectares e centenas de edifícios

Continua por controlar o incêndio de grandes dimensões que teve início há duas semanas e consome o estado norte-americano da Califórnia. Mais de 50 mil pessoas receberam ordem para sair da região.

As imagens aéreas mostra colunas de fumo intenso e as chamas que conquistam cada vez mais terreno. O incêndio Caldor deflagrou na Califórnia há duas semanas e não dá trégua. Mais de 15 mil operacionais tenta travar o fogo.

Os estados da Califórnia e do Nevada estão em estado de emergência. Há pelo menos 80 mil hectares da área ardida, centenas de edifícios destruídos e cerca de 50 mil pessoas forçadas a deixar as áreas afetadas pelo incêndio.

As condições meteorológicas não ajudam no combate ao fogo e a situação não vai melhorar. As temperaturas elevadas e o vento forte deverão manter-se.

Os incêndios Caldor e Dixie são apenas dois exemplos entre os cerca de 100 fogos ativos que estão a assolar o oeste dos Estados Unidos. As alterações climáticas tornaram a região mais seca, o que se torna um terreno fértil para incêndios de grandes dimensões.

A agência meteorológica das Nações Unidas diz que os desastres naturais se tornaram sete vezes mais perigosos e frequentes.