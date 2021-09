Combates no norte do Iémen fazem pelo menos 65 mortos

Pelo menos 65 combatentes morreram em confrontos entre as forças governamentais e rebeldes na província de Marib, norte do Iémen, disse hoje à France Presse um responsável militar.

A zona petrolífera de Marib é o último bastião do poder no norte do Iémen e tem sido palco de violentos confrontos desde fevereiro, altura em que os rebeldes huthis lançaram uma ofensiva de grande escala.

"Do lado governamental há 22 mortos e 50 feridos e do lado huthi 43 mortos, nas últimas 24 horas", disse à France Presse o responsável militar que pediu para não ser identificado.

Após a tomada de Sana, a capital do Iémen, em 2014 os rebeldes empenharam-se numa campanha no norte do país.

A situação militar intensificou-se nos últimos meses apesar dos apelos de cessar-fogo da ONU e dos Estados Unidos.