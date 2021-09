Linhas Aéreas de Angola atualiza voos e prevê três ligações a Lisboa a partir de 27 de outubro

A TAAG - Linhas Aéreas de Angola atualizou a sua programação da retoma de voos nacionais e internacionais, para este mês, que é realizada em três fases, prevendo três ligações a Lisboa a partir de 27 de outubro.

Na primeira fase, os voos para Lisboa, com uma frequência, acontecem às sextas-feiras, a partir de 24 de setembro, passando na segunda fase, a partir de 10 de outubro, para os domingos, e na terceira, desde 27 de outubro, para as quartas-feiras.

A primeira fase inclui também voos para Joanesburgo, África do Sul, com uma frequência, às terças-feiras, a partir de 21 de setembro, mantendo na segunda fase uma frequência para as quintas-feiras, a partir de 07 de outubro.

Já os voos para a Cidade do Cabo, África do Sul, com uma frequência cada, na primeira e terceira fases, estão programados para domingos e terças-feiras, respetivamente, a partir de 26 de setembro e 12 de outubro.

Os voos para São Tomé e Príncipe, com apenas uma frequência aos sábados, aparecem na primeira fase, a partir de 25 de setembro.

A capital de Moçambique, Maputo, terá uma ligação às quintas-feiras, a partir de 30 de setembro, e às segundas-feiras, a partir de 11 de outubro.

Na retoma da programação de voos da TAAG, São Paulo, Brasil, surge na segunda fase, com duas frequências às terças-feiras e quintas-feiras, a partir de 5 de outubro.

A companhia aérea angolana programou a retoma de voos para Lagos, Nigéria, às segundas-feiras, a partir de 27 de setembro, e sextas-feiras, a partir de 8 de outubro.

Kinshasa, República Democrática do Congo, tem voos programados para os domingos, a partir de 10 de outubro, e quintas-feiras, a partir de 14 de outubro.

Por último, para Windhoek, Namíbia, os voos programados, na terceira fase, contemplam duas frequências às segundas-feiras e quintas-feiras, a partir de 11 de outubro.

A nível interno, a província de Cabinda surge na programação de voos nas três fases, com duas frequências às sextas-feiras e domingos, na primeira fase, a partir de 10 de setembro, uma frequência na primeira fase às quartas-feiras, a partir de 06 de outubro, e uma frequência às sextas-feiras, a partir de 29 de outubro.