As fotos do dia. Novo rosto do futuro afegão?

A incerteza tem pairado no Afeganistão após a tomada do poder pelos Talibã. Esta sexta-feira, o futuro do país começa a dar alguns indícios, com Abdul Ghani Baradar, o co-fundador dos Talibã e, agora, possível rosto do Governo.

A notícia foi avançada por algumas agências de comunicação internacional, no entanto ainda não se sabe ao certo quando é que o novo Executivo tomará posse, nem os pormenores a respeito da governação.

Dezenas de ativistas afegãs exigem educação e liberdade de expressão num protesto em frente ao Palácio Presidencial. Envoltas em burcas e hijabs defendem os seus direitos e fazem-se ouvir.

As infeções pelo novo coronavírus têm diminuido na Indonésia, mas os valores continuam preocupantes, com 9.336 novos casos em média a casa dia.

Esta semana, várias regiões espanholas têm sido afetadas pelas cheias, provocando destruição e vários desalojados. Com as operações de limpeza, surge a dimensão dos estragos.

Veja estas e outras imagens que fizeram destaque esta sexta-feira.