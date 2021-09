Dezenas de pessoas desalojadas por causa das inundações em Espanha

A tempestade deixou um rasto de destruição em várias províncias de Espanha.

As inundações provocadas pela tespestade Dana, que assola Espanha desde o dia 1 de setembro, deixaram dezenas de pessoas presas dentro das viaturas em Toledo, no centro do país.

Em Alcanar, na província de Tarragona, pelo menos 77 pessoas ficaram desalojadas por causa das cheias e vários carros foram arrastados pela água.

Milhares ficaram sem eletricidade e sem serviços de transportes.

Em consequência da tempestade Dana, que intensificou a força mar, dois turistas alemães - de 23 e 25 anos - foram nadar na ilha de Maiorca, e morreram afogados.

Para já, o mau tempo não deve dar tréguas. Espera-se que persista pelo menos até ao fim de semana. Segundo o serviço meteorológico nacional espanhol, as alterações climáticas são o principal motivo para o aumento das secas e chuvas torrenciais no país.

