Fotos da semana. O último militar a deixar Cabul

US ARMY

Os EUA terminaram a missão no Afeganistão ao fim de 20 anos, os últimos militares abandonaram o país. Depois da confirmação da retirada foram ouvidos tiros em Cabul, a capital afegã. Para trás ficou um contingente mínimo de 200 cidadãos americanos e muitos milhares de afegãos que trabalharam com as forças internacionais.

Quase 50 pessoas morreram devido às cheias e chuvas torrenciais nos Estados Unidos provocadas pela tempestade tropical Ida.

Em Espanha dezenas de pessoas ficaram desalojadas por causa das inundações.

Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador de sempre ao serviço de uma seleção.