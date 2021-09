Joe Biden quer reconstruir edifícios que sejam resistentes a futuras tempestades

Joe Biden visitou os estados mais atingidos pela tempestade Ida, que fez mais de 60 mortos na costa leste do país. O Presidente dos Estados Unidos quer que o país esteja melhor preparado para enfrentar futuras tempestades.

Em Mullica Hill, no estado norte-americano de Nova Jérsia, centenas de casas foram atingidas pela tempestade Ida. Muitas famílias têm de recomeçar do zero.

Joe Biden visitou algumas das zonas mais atingidas no estado do Louisiana, onde há ainda milhares de pessoas sem luz. Foi durante esta visita que lançou o desafio: o país tem de reconstruir melhor o que a tempestade arrasou porque há outras a caminho.

O Larry deve alcançar a categoria 4 – num máximo de 5 –, mas espera-se que fique ao longe dos Estados Unidos