Museu e memorial do 11 de setembro lança fundo para financiar programas de educação para jovens

O lugar onde as torres do World Trade Center foram destruídas é, desde há 10 anos um memorial às vítimas que morreram no ataque às torres gémeas.

Para assinalar o décimo aniversário, o museu e memorial do 11 de setembro lançou um fundo para financiar programas de educação para os mais jovens.

O fundo "Never Forget" foi criado para educar uma geração que não viveu em direto cada momento do atentado, ou as consequências globais do ataque às torres gémeas.

O memorial foi inaugurado em 2011 e só no primeiro ano recebeu mais de 4 milhões e meio de visitantes. Substituiu o lugar que ficou conhecido por "Ground zero" até à inauguração do espaço, que ficou completo com um museu e com a construção da torre "One World Trade Center".

