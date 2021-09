Voo histórico percorre mais de 1,6 quilómetros entre dois túneis

O piloto italiano Dario Costa, de 41 anos, fez, este sábado de madrugada, um voo histórico e conseguiu voar 1.610 metros entre dois túneis, a uma velocidade de 245 quilómetros por hora.

O voo durou 44 segundos e teve uma margem de erro muito pequena, uma vez que o avião tinha de manter um metro de distância do solo.

Dario Costa não conteve as lágrimas, depois de conseguir fazer um voo histórico que foi preparado em cerca de um ano e entrou diretamente para o Guiness World Record.

A conquista do piloto transalpino foi preparada sob a orientação de uma lenda do desporto aéreo, o antigo campeão da Red Bull Air Race Peter Besenyei.

O voo foi realizado numa autoestrada no norte da Turquia e o avião usado foi o mesmo com que Dario Costa competiu no Porto, em 2017, na última edição da Red Bull Air Race.