Ex-fuzileiro mata família após dizer que tinha sido enviado por Deus para evitar suicídio

Fardado com equipamento militar à prova de bala e sem conhecer nenhuma das vítimas, o antigo fuzileiro, que esteve nas guerras do Iraque e do Afeganistão, entrou na casa de uma família às 4:30 da madrugada, no bairro residencial de Lakeland, na Florida, e matou quatro pessoas: o pai, a mãe, um bebé de três meses e a avó, de 62 anos.

O homem ainda baleou repetidamente uma criança de 11 anos - que sobreviveu - e matou o cão da família. A menina foi assistida e está fora de perigo.

Quando a polícia acorreu ao local, o antigo militar tinha montado um arranjo pirotécnico no relvado. Um agente foi ferido antes que o próprio atirador, de 33 anos, fosse atingido sem gravidade. No hospital, ainda tentou roubar uma arma a um agente.

A polícia tinha sido chamada a esta casa nove horas antes do ataque, quando foi relatada a presença de um desconhecido, que se dizia enviado por Deus, para evitar um suicídio na família. Quando os agentes chegaram, o homem tinha ido embora.

A namorada do Bryan Riley, que trabalhava como segurança, diz que o homem sofria de perturbação e stress pós-traumático, com uma notória degradação no comportamento ao longo das últimas semanas.

Quando foi detido, alegou estar sob o efeito de matanfetaminas. A polícia diz que o ato foi premeditado, apesar da escolha da família vitimada ter sido aparentemente aleatória.