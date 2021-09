As fotos do dia. A chegada da comitiva Paralímpica a Portugal

A comitiva portuguesa de Paralímpicos chega a Lisboa e traz consigo duas medalhas de bronze. Os atletas são recebidos em festa no aeroporto Humberto Delgado.

A tensão no Afeganistão mantém-se. Em Cabul, os talibã usam as armas para dispersar um grupo de manifestantes que protesta contra a influência do Paquistão no país. A imagem mostra o momento em que um elemento do grupo radical aponta a arma aos cidadãos.

E no Cairo, Egito, as cores da "El Tanoura" - uma dança tradicional Sufi - encantam os espetadores.

