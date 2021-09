No Dia da Independência do Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação a favor do próprio Governo e aproveitou os atos para ameaçar juízes do Supremo Tribunal Federal.

As manifestações, incentivadas por Jair Bolsonaro, foram convocadas num contexto de fortes tensões entre o chefe de Estado e o Supremo Tribunal e o Congresso, instituições que a extrema-direita acusa de atuar como "partidos de oposição" contra o Governo.

Nas últimas semanas, o Presidente brasileiro provocou instabilidade institucional ao fazer duras críticas à Justiça, que investiga Bolsonaro por supostas irregularidades no combate à pandemia de covid-19 e por difundir notícias falsas sobre a transparência e fiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.