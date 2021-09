Empresária chinesa que fez negócios com elite política fala após quatro anos desaparecida

Uma empresária chinesa que fez negócios com alguns dos líderes mais poderosos do país e os seus familiares, desaparecida durante quatro anos, falou agora, brevemente, com o antigo marido e parceiro, segundo este.

Os negócios realizados entre Duan Weihong e Zhang Beili, esposa do antigo primeiro-ministro chinês Wen Jiabao, são o tema de um novo livro de Desmond Shum, ex-marido de Duan.

Em comunicado, Shum disse que recebeu duas ligações de Duan, também conhecida pelo nome inglês Whitney, na véspera da publicação de "Red Roulette".

"A Whitney disse que está em liberdade, temporariamente, e que pode ser detida novamente a qualquer momento. Ela pediu-me para cancelar a publicação do livro. . . [e] usou o aviso chinês: 'Nada de bom augura aqueles que se opõem ao Estado' (...) Acredito que [as ligações] foram feitas por ordem de altos funcionários do Partido Comunista e monitoradas pelos serviços de segurança da China", disse Shum.

Shum acrescentou: "Acredito que Whitney me ligou sob coação. Acredito que foi forçada a fazer isto porque o Partido Comunista Chinês tem medo do que eu escrevi".

Duan também falou com o filho de 12 anos, que mora com o pai no Reino Unido, e tinha apenas oito anos quando ela desapareceu, em setembro de 2017.

Além das relações com a família de Wen Jiabao, Duan também era próxima de Sun Zhengcai, o membro mais jovem do Politburo do Partido Comunista Chinês, a cúpula do poder na China, e um possível sucessor do atual Presidente, Xi Jinping, até ter sido detido, alegadamente por corrupção, em julho de 2017.

É amplamente esperado que Xi Jinping assuma um terceiro mandato como secretário-geral do Partido, no final do próximo ano, quebrando com a prática dos seus antecessores.

Shum disse que Zhang normalmente tinha uma participação de 30% nos projetos e investimentos em que ela ajudou o casal a ter acesso.

Wen e Zhang nunca foram acusados de corrupção.

Paradeiro de Duan permanece uma incógnita

Embora seja comum que altos executivos chineses e figuras políticas desapareçam por longos períodos, enquanto decorrem as investigações, as suas detenções são geralmente confirmadas pela Comissão Central de Inspeção e Disciplina do Partido ou pelos tribunais que lidam com os seus casos.

No caso de Duan, o seu paradeiro permanece uma incógnita.

Em janeiro de 2017, Xiao Jianhua, empresário com ligações a altos quadros do Partido Comunista, foi sequestrado num hotel em Hong Kong por agentes de segurança pública chineses e levado para o outro lado da fronteira.

O seu paradeiro continua a ser desconhecido.

