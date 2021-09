Piloto experiente e câmara térmica do helicóptero ajudaram a salvar menino de três anos na Austrália

A história está a emocionar a Austrália: um menino de três anos foi encontrado com vida, depois de ter estado desaparecido no mato durante três noites. Anthony foi encontrado a 500 metros de casa graças à experiência de um piloto e à câmara térmica do helicóptero de busca e salvamento.

AJ – como é tratado carinhosamente – foi abraçado, como nunca, pela mãe. Kelly ainda não acredita que o filho sobreviveu sozinho durante três dias e três noites. Mas a história teve mesmo um final feliz.

Quase 400 voluntários estiveram envolvidos nas operações de busca do menino de três anos, que é autista e não fala. Anthony perdeu-se quando brincava com os irmãos à porta de casa, em Putty, uma área florestal e pouco povoada de Nova Gales do Sul.

A polícia pensou inicialmente que se tratava de um rapto. Investigou o dono de uma carrinha branca que foi avistada na zona, entrou em barracões abandonados e passou a pente fino todos os barrancos e linhas de água da região.

AJ foi localizado num riacho, a escassos 475 metros de casa. Valeu o olho experimentado do piloto e a câmara térmica do helicóptero de resgate.

Levado para o hospital, para observação, AJ quebrou o jejum com uma banana e três fatias de pizza.

Os especialistas sublinham que o acesso à água foi fundamental para a sobrevivência no agreste mato australiano, onde há animais selvagens e grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite.